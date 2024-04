МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районе ДНР

Подразделения формирования "Центр" усовершенствовали тактическое положение, отразили семь нападений вооруженных сил Украины, где за сутки погибло до 350 военнослужащих, и были утрачены три бронетехники, как было озвучено в информационном канале Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0