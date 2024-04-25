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МО: Группировка "Центр" отразило 7 атак ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Подразделения формирования "Центр" усовершенствовали тактическое положение, отразили семь нападений вооруженных сил Украины, где за сутки погибло до 350 военнослужащих, и были утрачены три бронетехники, как было озвучено в информационном канале Министерства обороны Российской Федерации.

МО: Группировка "Центр" отразило 7 атак ВСУ
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По информации ведомства, в ходе активных действий подразделений формирования "Центр" было улучшено тактическое положение, пройдены бои с живой силой и техникой 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка на территории Донецкой Народной Республики", — сообщается в сводке министерства.

Согласно данным ведомства, было отражено семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и в северо-восточной части Новоселовки на территории ДНР.

По информации Минобороны, в результате столкновений ВСУ понесли потери в размере до 350 военнослужащих, трех боевых бронированных машин и автомобиля. В ходе противоартиллерийского противодействия были уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм буксируемая гаубица М102 американского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм орудие Д-20", как сообщили в Министерстве обороны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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