Российские военные части подразделения "Днепр" провели огневую атаку на ряд формирований ВСУ, при этом были уничтожены до 30 солдат, пять транспортных средств, 155-мм артиллерийская установка М777 американского производства и 122-мм гаубица Д-30, информировало в четверг Министерство обороны РФ.
Согласно сообщению военного ведомства России, подразделения "Днепр" нанесли мощный удар по личному составу и военной технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад обороны и 23-й бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. По данным военного ведомства России, противник потерял до 30 военнослужащих, пять техники, 155-мм артиллерийскую установку М777 американского производства и 122-мм гаубицу Д-30
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