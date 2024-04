Бойцы группировки "Днепр" нанесли удар по бригадам ВСУ

Российские военные части подразделения "Днепр" провели огневую атаку на ряд формирований ВСУ, при этом были уничтожены до 30 солдат, пять транспортных средств, 155-мм артиллерийская установка М777 американского производства и 122-мм гаубица Д-30, информировало в четверг Министерство обороны РФ.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0