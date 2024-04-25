Бойцы группировки "Днепр" нанесли удар по бригадам ВСУ

МО: Группировка "Днепр" нанесла поражение по ряду формирований ВСУ

Российские военные части подразделения "Днепр" провели огневую атаку на ряд формирований ВСУ, при этом были уничтожены до 30 солдат, пять транспортных средств, 155-мм артиллерийская установка М777 американского производства и 122-мм гаубица Д-30, информировало в четверг Министерство обороны РФ.

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Согласно сообщению военного ведомства России, подразделения "Днепр" нанесли мощный удар по личному составу и военной технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад обороны и 23-й бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. По данным военного ведомства России, противник потерял до 30 военнослужащих, пять техники, 155-мм артиллерийскую установку М777 американского производства и 122-мм гаубицу Д-30