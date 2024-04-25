Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спикер армянского парламента обвинил Россию в отношении к Армении как к губернии
Ксения Собчак показала фото с тусовки из прошлого
Польский суд ведет процесс над гражданином России, обвиняемом в шпионаже
РФ призывает ОБСЕ не использовать двойные стандарты в оценке убийств журналистов
WNP: тысячи единиц модерзенированных советских танков представляют проблемы для ВСУ
Ветеринары рассказали, зачем приучать собаку чистить зубы
Секреты Голливуда: эксперты делятся советами по уходу за кожей тела и лиц
Генерал НАТО заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ситуации на поле боя
Новое исследование раскрывает последствия инсульта для мозга
В Киеве опасаются "осыпания" фронта после падения Очеретино

На Украине заявили, что потеря Очеретино произошла "внезапно и решительно"

1:16
Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные быстро утратили свои позиции под населенным пунктом Очеретино в Донбассе, по словам киевского аналитика Руслана Бортника в разговоре с отставным полковником СБУ Олегом Стариковым.

На Украине заявили, что потеря Очеретино произошла "внезапно и решительно"
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам Бортника это случилось довольно внезапно и решительно по сравнению с предыдущими ходами боевых действий.

Политолог задался вопросом, могут ли происходить подобные "осыпания", как в Очеретино, еще на других участках фронта.

По мнению бывшего полковника СБУ, неудача украинских военных на этом участке может вызвать оперативно-тактические затруднения для Киева. Если украинские вооруженные силы продолжат уступать, западные союзники начнут задавать неприятные вопросы.

"Они скажут: "Зачем вам давать оружие, если вы не можете удержать противника?", — полагает Стариков.

Ранее в понедельник глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" из Запорожья Владимир Рогов сообщил в РИА Новости, что украинские военные покинули село Очеретино, которое находится на территории Донецкой Народной Республики. Согласно его словам, российские военные вошли в поселок и подняли флаги России в его центре.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Рецепт жареного пажитника с картофелем
Российские судебные приставы ищут Промеса по причине задолженности по налогам
Белые цветы для сада
РФ призвала страны-члены ОБСЕ осуждать все случаи убийств журналистов
Пилота под мефедроном задержали в аэропорту Алма-Аты
Временно поверенную по делам Литвы в РФ Даце Рутку вызвали в МИД РФ
10 советов по экономии при походе в магазин
Российские программисты разработали виртуального режиссёра
Bloomberg: Президент Франции подвергается критике за "громкие и пустые высказывания"
DB: Жители Харькова считают, что помощь США не поможет Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников