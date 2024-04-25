В Киеве опасаются "осыпания" фронта после падения Очеретино

На Украине заявили, что потеря Очеретино произошла "внезапно и решительно"

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские военные быстро утратили свои позиции под населенным пунктом Очеретино в Донбассе, по словам киевского аналитика Руслана Бортника в разговоре с отставным полковником СБУ Олегом Стариковым.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам Бортника это случилось довольно внезапно и решительно по сравнению с предыдущими ходами боевых действий.

Политолог задался вопросом, могут ли происходить подобные "осыпания", как в Очеретино, еще на других участках фронта.

По мнению бывшего полковника СБУ, неудача украинских военных на этом участке может вызвать оперативно-тактические затруднения для Киева. Если украинские вооруженные силы продолжат уступать, западные союзники начнут задавать неприятные вопросы.

"Они скажут: "Зачем вам давать оружие, если вы не можете удержать противника?", — полагает Стариков.

Ранее в понедельник глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" из Запорожья Владимир Рогов сообщил в РИА Новости, что украинские военные покинули село Очеретино, которое находится на территории Донецкой Народной Республики. Согласно его словам, российские военные вошли в поселок и подняли флаги России в его центре.