Украинские военные быстро утратили свои позиции под населенным пунктом Очеретино в Донбассе, по словам киевского аналитика Руслана Бортника в разговоре с отставным полковником СБУ Олегом Стариковым.
По словам Бортника это случилось довольно внезапно и решительно по сравнению с предыдущими ходами боевых действий.
Политолог задался вопросом, могут ли происходить подобные "осыпания", как в Очеретино, еще на других участках фронта.
По мнению бывшего полковника СБУ, неудача украинских военных на этом участке может вызвать оперативно-тактические затруднения для Киева. Если украинские вооруженные силы продолжат уступать, западные союзники начнут задавать неприятные вопросы.
"Они скажут: "Зачем вам давать оружие, если вы не можете удержать противника?", — полагает Стариков.
Ранее в понедельник глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" из Запорожья Владимир Рогов сообщил в РИА Новости, что украинские военные покинули село Очеретино, которое находится на территории Донецкой Народной Республики. Согласно его словам, российские военные вошли в поселок и подняли флаги России в его центре.
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