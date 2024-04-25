Британия передаст Украине новейшие бомбы Paveway IV

BS: Великобритания передаст ВСУ новейшие управляемые бомбы Paveway IV

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Великобритания передаст Украине точные управляемые бомбы Paveway IV в рамках недавно объявленного пакета поддержки, как сообщает издание Business Insider со ссылкой на официальные источники из британского министерства обороны.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в ходе своего визита в Польшу о выделении дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов на военные цели в пользу Киева. Предварительно было объявлено о предоставлении Украине крупного пакета военного оборудования, включая крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Издание отмечает, что "Британия передает Украине боеприпасы Paveway IV в рамках своего нового пакета помощи". По мнению заместителя директора центра по оборонным исследованиям RAND Corporation в Европе Джеймса Блэка, данные бомбы, хотя и полезны, не представляют собой значительного изменения в боевой обстановке. Эксперт из Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк также выразил мнение, что у Киева недостаточно соответствующего оборудования для использования этих боеприпасов.

Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию ситуации, привлекая прямое вовлечение стран НАТО в конфликт и рассматривает их как опасную игру с огнем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной целью для России. Он утверждает, что США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку персонала на территории различных европейских стран. В Кремле подчеркивают, что увеличение военной помощи Запада для Украины не способствует переговорам и может оказать негативное воздействие на ситуацию.