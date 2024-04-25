Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посольству России в Австрии отказали в участии в церемонии в концлагере Маутхаузен
Врач Белоусова: антибиотики воздействуют на бактерии, но не на вирусы
США усугубляют ситуацию, поставляя дальнобойное оружие Украине
Иван Охлобыстин поздравил жену с днём рождения
Секретарь Совбеза РФ указал на связь террористических угроз с нелегальной миграцией
Пилоты заметили серебристый шар над Москвой
DevCell: особый фрагмент белка может провоцировать болезнь Альцгеймера
Тверской суд арестовал экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову до 15 июня
Проектируем сад правильно
Британия передаст Украине новейшие бомбы Paveway IV

BS: Великобритания передаст ВСУ новейшие управляемые бомбы Paveway IV

1:56
Силовые структуры » Военные новости

Великобритания передаст Украине точные управляемые бомбы Paveway IV в рамках недавно объявленного пакета поддержки, как сообщает издание Business Insider со ссылкой на официальные источники из британского министерства обороны.

BS: Великобритания передаст ВСУ новейшие управляемые бомбы Paveway IV
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в ходе своего визита в Польшу о выделении дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов на военные цели в пользу Киева. Предварительно было объявлено о предоставлении Украине крупного пакета военного оборудования, включая крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Издание отмечает, что "Британия передает Украине боеприпасы Paveway IV в рамках своего нового пакета помощи". По мнению заместителя директора центра по оборонным исследованиям RAND Corporation в Европе Джеймса Блэка, данные бомбы, хотя и полезны, не представляют собой значительного изменения в боевой обстановке. Эксперт из Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк также выразил мнение, что у Киева недостаточно соответствующего оборудования для использования этих боеприпасов.

Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию ситуации, привлекая прямое вовлечение стран НАТО в конфликт и рассматривает их как опасную игру с огнем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной целью для России. Он утверждает, что США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку персонала на территории различных европейских стран. В Кремле подчеркивают, что увеличение военной помощи Запада для Украины не способствует переговорам и может оказать негативное воздействие на ситуацию.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Ветеринары ответили, что делать, если вашего питомца укусило насекомое
Топ косметических процедур: поддержание молодости кожи до 40 лет
Фигуристка Плескачёва назвала Туктамышеву на Кубке Первого канала лучшим капитаном
В Азербайджане стартовали Дни российского кино
Названы самые популярные автомобили Chery у россиян
Минэнерго РФ: внутренний рынок обеспечен топливом
Первый в мире препарат против болезни Бехтерева зарегистрирован Минздравом
"Инго Экосистема" запустила онлайн-витрину автомобилей со встроенным каско
Диетолог Мосли: для похудения стоит отказаться от бананов и манго
Во Франции призывают защитить европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников