В США готовят пакет военной помощи на 6 миллиардов долларов

Правительство Соединенных Штатов Америки завершает разработку одного из крупнейших пакетов военной поддержки для Украины и готовится заключить соглашения с американскими контрагентами на общую сумму до 6 миллиардов долларов, сообщает издание Politico, ссылаясь на осведомленных государственных источников.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain