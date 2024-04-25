В США готовят пакет военной помощи на 6 миллиардов долларов

США готовят рекордный пакет помощи Украине на 6 миллиардов долларов

Правительство Соединенных Штатов Америки завершает разработку одного из крупнейших пакетов военной поддержки для Украины и готовится заключить соглашения с американскими контрагентами на общую сумму до 6 миллиардов долларов, сообщает издание Politico, ссылаясь на осведомленных государственных источников.

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Пакет помощи, который предполагается утвердить и объявить уже в конце недели, планируется выделить из утвержденного Конгрессом финансирования для Украины на сумму 61 миллиард долларов. По информации одного источника издания, он будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Ожидается, что поставка вооружения в рамках данного пакета займет Киев еще несколько лет, так как финансирование выделяется через Инициативу поддержки безопасности Украины. Подобное означает, что администрация США заключает соглашения с американскими оборонными предприятиями на производство нового оборудования и техники для Украины, а не направит в страну уже имеющиеся на складах Пентагона вооружения.