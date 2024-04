В НАТО заявили о недостаточной помощи Украине

Привет! В последние месяцы Соединенные Штаты и страны Европы не предоставляли Украине обещанную поддержку в области обороны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находившийся в Германии в рамках своего визита. Его выступление транслировалось на веб-сайте союза.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark