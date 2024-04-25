В НАТО заявили о недостаточной помощи Украине

Столтенберг: союзники НАТО и ЕС не предоставляли обещанную помощь Украине

Привет! В последние месяцы Соединенные Штаты и страны Европы не предоставляли Украине обещанную поддержку в области обороны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находившийся в Германии в рамках своего визита. Его выступление транслировалось на веб-сайте союза.

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Столтенберг заявил, что США признает, что в последние месяцы наши союзники в НАТО не выполняли свои обязательства по оказанию помощи Украине. Столтенберг напомнил, что в течение нескольких месяцев США не могли достичь соглашения о новой военной помощи, а страны Европы поставляли гораздо меньше, чем планировалось. "Эти задержки имеют свои последствия", — подчеркнул генсек. Он отметил, что в частности, Украине не хватало средств для противодействия российским беспилотникам и ракетам, и ее огневая мощь существенно отставала от российской стороны.

Однако он подчеркнул, что для Украины еще не все потеряно, поскольку Западная помощь уже в процессе отправки.