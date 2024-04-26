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Скотт Риттер: Сегодняшняя армия РФ — машина для ведения современной войны

На Западе отметили, что армия России превратилась в машину для ведения боевых действи

1:38
Силовые структуры » Военные новости

Российские вооруженные силы проявляют эффективность и реагируют на изменения в зоне специальной операции, высказал бывший разведчик из армии США Скотт Риттер в беседе с журналистом по имени Гарланд Никсон.

На Западе отметили, что армия России превратилась в машину для ведения боевых действи
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

Риттер заявил, что сегодняшняя армия России представляет собой механизм, спроектированный для осуществления современных боевых действий, главная задача которой — вести бои таким образом, который является наиболее эффективным среди существующих. Основное преимущество состоит в способности мгновенно реагировать на изменения на поле боя.

По словам Риттера, Россия значительно продвинулась в обеспечении защиты от беспилотных летательных аппаратов, использование которых в последние годы привело к настоящему прорыву в военных технологиях. Российские военные противостоят противников беспилотников с применением передовых средств электронной борьбы и нестандартных решений, таких как установка стального панциря на технику, отметил бывший разведчик.

В октябре прошлого года для танков типа Т-72Б3 в зоне связи с боевыми действиями был разработан стандартизированный навес для отражения дронов, который ранее экипажи танков изготавливали самостоятельно из имеющихся материалов и именовали "щитком" или "крышкой для мангала". В "Ростехе" подтвердили информацию агентству РИА Новости о наличии заводской защиты для верхних частей танков, добавив, что "это простое, но эффективное решение было вдохновлено опытом на поле битвы".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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