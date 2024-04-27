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Депутат Алексей Чепа рассказал об истинных причинах срыва соглашений в Стамбуле

Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада

1:54
Силовые структуры » Военные новости

Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал в эксклюзивном интервью NewsInfo.ru об истинных причинах срыва мирных переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной в марте 2022 года.  

Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Депутат отметил, что ключевую роль в срыве переговоров сыграл Борис Джонсон, который давал прямые указания переговорщикам, как это было и в 2014 году при подписании "Минских соглашений", которые президент Украины Пётр Порошенко согласовывал с кураторами из западных столиц. 

"И когда Минские соглашения подписывали, понятно, что [Пётр] Порошенко выбегал, звонил своим кураторам, согласовывал каждый шаг. И то же самое мы прекрасно знаем и заявления Джонсона, и всё это мы слышали, их признание в том, что они давали эти указания. Это было и это есть сейчас", — напомнил Чепа.

Парламентарий полагает, что позиция Украины по переговорам полностью определяется западными политиками, и без указаний с Запада ни о каких переговорах речи не будет.

"Пока не получат соответствующие указания, ни о каких мирных переговорах говорить сложно",

Касательно причин срыва мирных переговоров в Стамбуле существует несколько версий. По главной версии, озвученной самим украинскими переговорщиками и косвенно подтверждённой в России на официальном уровне, киевским властям дал указание переговоры и "просто воевать" приехавший из Британии премьер-министр Борис Джонсон. 

Недавно немецкое издание Die Welt опубликовало расследование о том, что якобы Украина отказалась от продолжения переговоров после того, как Россия выдвинула ряд неприемлемых требований: объявления русского языка вторым государственным, отмены санкций и исков в международных судах со стороны Киева. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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