Чем и как Россия может помочь Гагаузии

Политолог Ищенко объяснил, как и чем Россия может помочь Гагаузии

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко обсудил вопросы о Гагаузии в интервью изданию "Военное дело". Он прокомментировал возможное обращение Гагаузии к России за защитой от действий Кишинева и рассмотрел, каким образом Россия могла бы оказать помощь этому региону, не имея с ним общей границы.

На вопрос о реакции Гагаузии на возможное введение войск Кишиневом, Ищенко указал, что ракеты не знают границ, а размеры Кишинева сравнительно невелики. Он также подчеркнул, что многие европейские страны, включая Молдавию, по-прежнему зависят от России в вопросах поставок ключевых товаров, включая газ.

По мнению Ищенко, Россия может не суметь предотвратить временную оккупацию Гагаузии, но способна, следуя американскому примеру, значительно увеличить стоимость такой оккупации для Молдавии и Евросоюза.

Кроме того, он предположил, что события на Украине могут изменить геополитическую картину и к концу года возможно появление общей границы между Россией и Молдавией, что изменит стратегическую обстановку в регионе.