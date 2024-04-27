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Чем и как Россия может помочь Гагаузии

Политолог Ищенко объяснил, как и чем Россия может помочь Гагаузии

1:10
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко обсудил вопросы о Гагаузии в интервью изданию "Военное дело". Он прокомментировал возможное обращение Гагаузии к России за защитой от действий Кишинева и рассмотрел, каким образом Россия могла бы оказать помощь этому региону, не имея с ним общей границы.

На вопрос о реакции Гагаузии на возможное введение войск Кишиневом, Ищенко указал, что ракеты не знают границ, а размеры Кишинева сравнительно невелики. Он также подчеркнул, что многие европейские страны, включая Молдавию, по-прежнему зависят от России в вопросах поставок ключевых товаров, включая газ.

По мнению Ищенко, Россия может не суметь предотвратить временную оккупацию Гагаузии, но способна, следуя американскому примеру, значительно увеличить стоимость такой оккупации для Молдавии и Евросоюза.

Кроме того, он предположил, что события на Украине могут изменить геополитическую картину и к концу года возможно появление общей границы между Россией и Молдавией, что изменит стратегическую обстановку в регионе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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