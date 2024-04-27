ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области: ранен мужчина

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские вооруженные силы осуществили атаку на Белгородскую область с использованием пяти дронов. По заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, объектами ударов стали трактор, зерновоз, грузовик и легковой автомобиль, все из которых принадлежат к категории гражданского транспорта. В результате одной из атак был ранен местный житель.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард is licensed under public domain

Губернатор уточнил, что деревня Вознесеновка Шебекинского района подверглась атаке дронами. На территории сельскохозяйственного предприятия трактор был поражен одним из дронов. Взрыв привел к серьезным травмам у механизатора, который с осколочными ранениями брюшной полости и ранением глаза был экстренно доставлен в областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Другой дрон-камикадзе атаковал движущийся зерновоз, в результате чего повреждена его цистерна, однако пострадавших нет. Двумя FPV-дронами были атакованы движущиеся по трассе грузовик КАМАЗ и легковой автомобиль, которые не привели к жертвам. Также были повреждены торговое здание и припаркованная рядом ГАЗель. На местах происшествий работают экстренные службы, сообщает "Царьград".