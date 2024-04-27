ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области: ранен мужчина

Украинские вооруженные силы осуществили атаку на Белгородскую область с использованием пяти дронов. По заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, объектами ударов стали трактор, зерновоз, грузовик и легковой автомобиль, все из которых принадлежат к категории гражданского транспорта. В результате одной из атак был ранен местный житель.
Губернатор уточнил, что деревня Вознесеновка Шебекинского района подверглась атаке дронами. На территории сельскохозяйственного предприятия трактор был поражен одним из дронов. Взрыв привел к серьезным травмам у механизатора, который с осколочными ранениями брюшной полости и ранением глаза был экстренно доставлен в областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Другой дрон-камикадзе атаковал движущийся зерновоз, в результате чего повреждена его цистерна, однако пострадавших нет. Двумя FPV-дронами были атакованы движущиеся по трассе грузовик КАМАЗ и легковой автомобиль, которые не привели к жертвам. Также были повреждены торговое здание и припаркованная рядом ГАЗель. На местах происшествий работают экстренные службы, сообщает "Царьград".
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.