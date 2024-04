В Башкирии рассказали историю выжившего при атаке ВСУ бойца из Бижбуляка

В 2023 году военнослужащий с позывным "Колос" отправился на фронт по контракту. Telegram-канал "Народный фронт Башкортостана" рассказал о том, что контрактник "Кайтыр" попал под завалы во время специальной военной операции.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license