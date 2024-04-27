В Башкирии рассказали историю выжившего при атаке ВСУ бойца из Бижбуляка

Боец из Башкирии четыре дня пролежал под завалами в зоне СВО

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В 2023 году военнослужащий с позывным "Колос" отправился на фронт по контракту. Telegram-канал "Народный фронт Башкортостана" рассказал о том, что контрактник "Кайтыр" попал под завалы во время специальной военной операции.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Военный, вместе с сослуживцами из своего подразделения, участвовал в боевых действиях и получил ранения. Потеряв сознание, он оказался под обломками, где провёл четыре дня.

После того как обстрелы прекратились, товарищи вернулись на поле боя и спасли его. Спасённый воин оказался уроженцем Бижбуляка и носил позывной "Колос". Сейчас "Кайтыр" находится на лечении.

Спасённый боец подписал контракт с Министерством обороны РФ в конце предыдущего года и участвовал в нескольких военных операциях. За отличие в бою он был награждён медалью генерала Шаймуратова по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова, сообщает mkset.ru.