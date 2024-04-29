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В Москве выставят останки американского танка Abrams

Выставка американского танка в Москве едва ли порадует американских промышленников

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Бойцы на Авдеевском направлении эвакуировали для доставки в Москву сожжённый танк Abrams.

Выставка американского танка в Москве едва ли порадует американских промышленников
Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин is licensed under public domain

Состояние у танка уже не пригодное для использования, для рекламы американского оружия он тоже уже не годится. В ходе боестолкновения по танку ударил беспилотник, была подбита гусеница, затем поражена корма, а затем была поражена башня и зона боевого экипажа. Всё выгорело, танк практически полностью был уничтожен. Но то, что от него осталось, ещё можно транспортировать для выставки в Москве. Американские военные приказали украинцам убрать оставшиеся танки Abrams с передовой. Никакой информации об успехах применения американских танков не сообщалось. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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