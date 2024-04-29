В Великобритании на предприятии в Уэльсе, занимающемся производством компонентов для боеприпасов, произошел взрыв.
Предприятие известно поставками боеприпасов в Украину, и есть подозрения, что инцидент мог быть результатом диверсии, учитывая множество провокаций со стороны Англии в адрес своих противников, сообщает "Царьград".
Этот инцидент отражает растущие напряжения и изменения в международной арене, подчеркивая возможные последствия для военного сотрудничества между Западом и Украиной, особенно в контексте жалоб Украины на нехватку боеприпасов и других недавних негативных событий на Западе, таких как ЧП в Пенсильвании.
Вопрос о возобновлении поставок и дальнейшем развитии ситуации остается открытым.
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