В США не признают, что их ракеты уже сбивают на Украине

В Белом доме не признают потери своих ракет на Украине

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Белый дом не желает признать, что РФ сбила шесть ракет ВСУ ATACMS.

Фото: defense.gov by DoD photo by Glenn Fawcett is licensed under Public domain

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить сведения о том, что уже шесть ракет ATACMS были сбиты. Также он не ответил на вопрос о количестве предоставленных ракет.

Ранее украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив американские ракеты ATACMS. Системы противовоздушной обороны сработали в Джанкое и Симферополе на фоне атаки. Глава Крыма предупредил о падении неразорвавшихся боеприпасов, осколки снарядов могли рухнуть в районе села Донское.