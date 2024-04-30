В США не признают, что их ракеты уже сбивают на Украине

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В Белом доме не признают потери своих ракет на Украине

0:40
Силовые структуры » Военные новости

Белый дом не желает признать, что РФ сбила шесть ракет ВСУ ATACMS.

В Белом доме не признают потери своих ракет на Украине
Фото: defense.gov by DoD photo by Glenn Fawcett is licensed under Public domain

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить сведения о том, что уже шесть ракет ATACMS были сбиты. Также он не ответил на вопрос о количестве предоставленных ракет.

Ранее украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив американские ракеты ATACMS. Системы противовоздушной обороны сработали в Джанкое и Симферополе на фоне атаки. Глава Крыма предупредил о падении неразорвавшихся боеприпасов, осколки снарядов могли рухнуть в районе села Донское.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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