Белый дом не желает признать, что РФ сбила шесть ракет ВСУ ATACMS.
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить сведения о том, что уже шесть ракет ATACMS были сбиты. Также он не ответил на вопрос о количестве предоставленных ракет.
Ранее украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив американские ракеты ATACMS. Системы противовоздушной обороны сработали в Джанкое и Симферополе на фоне атаки. Глава Крыма предупредил о падении неразорвавшихся боеприпасов, осколки снарядов могли рухнуть в районе села Донское.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.