СБУ усиливает террор на Украине

СБУ кошмарит жителей центральных районов Киева

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" в Киеве, заключающиеся в произвольных обысках и допросах неблагонадёжных граждан. Вместе с отрядами СБУ ходят и сотрудники ТЦК (военкоматов), которые отлавливают мужчин призывного возраста.

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Основная цель мероприятий со слов самих сотрудников спецслужб — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей. Проверки проводятся в офисах, местах общественного пребывания и зданиях. Граждане, находящиеся на территории центральной части города, также подлежат осмотру. Сотрудники СБУ останавливают машины, прохожих и производят поквартирный обход.

В Киеве распространяются слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ якобы пытается предупредить. Впрочем, непонятно о каком перевороте может идти речь, если уже с 21 мая местный президент Зеленский уже перестанет считаться легитимным. Никакого конституционного подтверждения своих полномочий он не обеспечил, но и об упразднении конституции и введении диктатуры он тоже пока не объявлял.