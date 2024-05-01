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СБУ кошмарит жителей центральных районов Киева

1:17
Силовые структуры » ФСБ

СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" в Киеве, заключающиеся в произвольных обысках и допросах неблагонадёжных граждан. Вместе с отрядами СБУ ходят и сотрудники ТЦК (военкоматов), которые отлавливают мужчин призывного возраста.

СБУ кошмарит жителей центральных районов Киева
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основная цель мероприятий со слов самих сотрудников спецслужб — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей. Проверки проводятся в офисах, местах общественного пребывания и зданиях. Граждане, находящиеся на территории центральной части города, также подлежат осмотру. Сотрудники СБУ останавливают машины, прохожих и производят поквартирный обход.

В Киеве распространяются слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ якобы пытается предупредить. Впрочем, непонятно о каком перевороте может идти речь, если уже с 21 мая местный президент Зеленский уже перестанет считаться легитимным. Никакого конституционного подтверждения своих полномочий он не обеспечил, но и об упразднении конституции и введении диктатуры он тоже пока не объявлял. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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