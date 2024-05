Солдат отправляют на убой: на Украине признали "мясные штурмы", куда посылают боевиков ВСУ

Группировка заявляет о формировании танкового батальона в составе 12-й бригады специального назначения "Азов"* (Нацгвардии).

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license