Солдат отправляют на убой: на Украине признали "мясные штурмы", куда посылают боевиков ВСУ

"Азов" вербует солдат, признавая массовые мясные штурмы в ВСУ

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Группировка заявляет о формировании танкового батальона в составе 12-й бригады специального назначения "Азов"* (Нацгвардии).

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В заявлении говорится, что если вы или ваши друзья боитесь быть бусифицированным (затащенными ТЦК в микроавтобус) и отправленным на "мясной штурм", то обращайтесь в Азов.

Представители батальона подчеркнули, что в их отряде ценят каждого бойца и не будут отправлять на выполнение опасных миссий, пока не удостоверятся, что они к этому готовы.

* Запрещенная в России террористическая организация.