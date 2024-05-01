Солдат отправляют на убой: на Украине признали "мясные штурмы", куда посылают боевиков ВСУ

Группировка заявляет о формировании танкового батальона в составе 12-й бригады специального назначения "Азов"* (Нацгвардии).
В заявлении говорится, что если вы или ваши друзья боитесь быть бусифицированным (затащенными ТЦК в микроавтобус) и отправленным на "мясной штурм", то обращайтесь в Азов.
Представители батальона подчеркнули, что в их отряде ценят каждого бойца и не будут отправлять на выполнение опасных миссий, пока не удостоверятся, что они к этому готовы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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