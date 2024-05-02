Сенатор Цеков прокомментировал ситуацию о попытках Украины снова произвести атаку на Крымский мост

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Сенатор Цеков: Крымский мост защищён с моря и с воздуха

1:39
Силовые структуры » Военные новости

Как сообщает агентство NewsInfo. ru, сенатор Сергей Цеков призвал считать угрозы атаки на Крымский мост политическими разговорами.

Сенатор Цеков: Крымский мост защищён с моря и с воздуха
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Цеков отметил, что киевский режим постоянно ведёт разговоры об уничтожении Крымского моста.

"Поэтому их намеки — у них сейчас такой политический разговор в отношении специальной военной операции и Крыма. Они говорят, а мы должны, может быть, уже даже не особо обращать внимание на их постоянные заявления, при этом сохранять очень высокий уровень защищенности. Если бы они стали говорить, что мы не будем трогать Крымский мост, мы что, поверили бы им? Да не поверили бы".

Сергей Цеков уверен, что Крымский мост надёжно защищён как с моря, так и с воздуха.

Разговоры об атаках на Крымский мост велись не только украинскими политиками и военными, но и немецкими офицерами.

Недавно Сергей Кислица, представитель Украины в ООН и постоянный представитель Украины при ООН, опубликовал в социальной сети X сообщение, которое можно расценить как намёк на возможную атаку на Крымский мост. В своём сообщении он разместил изображения шести основных типов мостов на 2024 год с соответствующими подписями: арочные, подвесные и другие. Однако на месте изображения с надписью "Керченские мосты" он опубликовал пустую картинку.

Ранее украинские спецслужбы уже осуществляли теракты на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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