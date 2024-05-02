Российская армия взяла село Бердычи

ВС РФ овладели селом Бердычи на Авдеевском направлении

В ходе наступательных действий российские войска овладели селом Бердычи на Авдеевском направлении.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Село Бердычи располагается к северо-западу от Авдеевки и являлось одним из значимых пунктов в линии обороны ВСУ. Используя жилую застройку для создания укрепрайонов, ВСУ фактически превращая их в узлы обороны. Взятие каждого населённого пункта означает ослабление всей линии обороны.

В последние несколько дней наблюдается активизация наступления России по всему фронту СВО, освобождены сразу несколько посёлков.