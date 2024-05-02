Российская армия взяла село Бердычи

В ходе наступательных действий российские войска овладели селом Бердычи на Авдеевском направлении.
Село Бердычи располагается к северо-западу от Авдеевки и являлось одним из значимых пунктов в линии обороны ВСУ. Используя жилую застройку для создания укрепрайонов, ВСУ фактически превращая их в узлы обороны. Взятие каждого населённого пункта означает ослабление всей линии обороны.
В последние несколько дней наблюдается активизация наступления России по всему фронту СВО, освобождены сразу несколько посёлков.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.