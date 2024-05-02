Российская армия взяла село Бердычи

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ВС РФ овладели селом Бердычи на Авдеевском направлении

Силовые структуры » Военные новости

В ходе наступательных действий российские войска овладели селом Бердычи на Авдеевском направлении.

ВС РФ овладели селом Бердычи на Авдеевском направлении
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Село Бердычи располагается к северо-западу от Авдеевки и являлось одним из значимых пунктов в линии обороны ВСУ. Используя жилую застройку для создания укрепрайонов, ВСУ фактически превращая их в узлы обороны. Взятие каждого населённого пункта означает ослабление всей линии обороны.

В последние несколько дней наблюдается активизация наступления России по всему фронту СВО, освобождены сразу несколько посёлков. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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