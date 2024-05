Российская армия взяла село Бердычи

В ходе наступательных действий российские войска овладели селом Бердычи на Авдеевском направлении.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence