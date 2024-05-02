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"До конца лета": когда поляки и прибалты могут решиться ввести войска на Украину

Политолог Ищенко прокомментировал вероятность ввода европейских войск на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Военное дело" оценил вероятность вмешательства армий некоторых европейских стран-членов НАТО в ситуацию на Украине.

Политолог Ищенко прокомментировал вероятность ввода европейских войск на Украину
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

— Как Вы считаете, насколько реально, что страны, такие как Прибалтика, Польша или Франция, могут принять решение об официальном отправлении своих войск на Украину по просьбе Киева для разгрузки тыловых подразделений ВСУ и их переброски на фронт? Какие события могут предшествовать такому решению? Будут ли европейцы, наблюдающие за украинским кризисом, готовы повторить судьбу украинских солдат?

— Вероятность этого события не велика, так как в Европе отсутствуют подготовленные подразделения и проблемы с логистикой. Если Европа всё же решится на такой шаг, то это должно произойти до конца лета, иначе будет слишком поздно. Сейчас уже поздно, но европейцы могут попытаться устроить небольшую военную демонстрацию. Однако после июля любые подобные действия приведут к военному провалу и ухудшению имиджа Запада.

Поэтому США уже не стремятся к "вводу ограниченного контингента", а пытаются спровоцировать конфликт между Россией и восточноевропейскими членами НАТО, включая Польшу, Прибалтику и Румынию. Пока их усилия не увенчались успехом, но они активно работают в этом направлении.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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