"До конца лета": когда поляки и прибалты могут решиться ввести войска на Украину

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Военное дело" оценил вероятность вмешательства армий некоторых европейских стран-членов НАТО в ситуацию на Украине.

— Как Вы считаете, насколько реально, что страны, такие как Прибалтика, Польша или Франция, могут принять решение об официальном отправлении своих войск на Украину по просьбе Киева для разгрузки тыловых подразделений ВСУ и их переброски на фронт? Какие события могут предшествовать такому решению? Будут ли европейцы, наблюдающие за украинским кризисом, готовы повторить судьбу украинских солдат?

— Вероятность этого события не велика, так как в Европе отсутствуют подготовленные подразделения и проблемы с логистикой. Если Европа всё же решится на такой шаг, то это должно произойти до конца лета, иначе будет слишком поздно. Сейчас уже поздно, но европейцы могут попытаться устроить небольшую военную демонстрацию. Однако после июля любые подобные действия приведут к военному провалу и ухудшению имиджа Запада.

Поэтому США уже не стремятся к "вводу ограниченного контингента", а пытаются спровоцировать конфликт между Россией и восточноевропейскими членами НАТО, включая Польшу, Прибалтику и Румынию. Пока их усилия не увенчались успехом, но они активно работают в этом направлении.