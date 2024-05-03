Военный эксперт Орлов рассказал, какие войска может отправить Макрон на Украину

Владимир Орлов: на Украину президент Макрон может отправить только Иностранный легион

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный эксперт Владимир Орлов сообщил агентству NewsInfo. ru рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон может отправить на Украину только подчинённый ему иностранный легион.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Использование регулярной французской армии строго регламентировано, и президент может отдавать приказы о выдвижении за границу без согласования с другими ветвями власти только Иностранному легиону.

"Макрон может распоряжаться самостоятельно только исключительно иностранным легионом, который непосредственно подчиняется президенту Франции. И в этой части, конечно, Макрон, имея определенные обиды за Северную Африку, вполне может отправить подразделение французского иностранного легиона на территорию, которая подконтрольна киевскому режиму"

Отправка войск какой-либо европейской страны на Украину, по мнению Орлова, не будет означать автоматического втягивания блока НАТО, но будет определяться двусторонним соглашением Украины и этой европейской страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что многие страны Европейского союза поддержали его позицию по вопросу отправки войск на Украину.

Отвечая на вопрос о том, рассматривают ли во Франции возможность дислокации своих военных на территории Украины, он подтвердил намерение отправить французских военнослужащих. Однако Макрон подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Макрона, отметил, что условия, которые он поставил для отправки западных войск на Украину, являются «очень опасной тенденцией». В Кремле внимательно следят за развитием событий.