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Андрей Коржиков рассказал о проблемах со здоровьем у мобилизованных в ВСУ онкобольных

Онколог Коржиков: онкозаболевания на фронте могут прогрессировать

1:03
Силовые структуры » Военные новости

Онколог Андрей Коржиков в эксклюзиве агентству NewsInfo.ru рассказал, что здоровье мобилизованных в ВСУ онкобольных скоро ухудшится. 

Онколог Коржиков: онкозаболевания на фронте могут прогрессировать
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons Public Domain Mark 1.0

Дополнительные нагрузки, неизбежные в условиях боевых действий, приведут к ускорению развития заболевания, перенапряжение сил приведёт к ослаблению иммунитета. В этих условиях онкозаболевания будут быстро прогрессировать.

"Боеспособность будет, безусловно, ограничена просто физически. Если физически человек слаб, если он болен, то… Все заболевания, которые имеются, тем более онкологические, естественно, они будут прогрессировать"

Коржиков считает, что решение украинских властей игнорировать онкозаболевания и отправлять подобного рода больных на фронт негуманно и вызывает сожаление. 

Согласно новым инструкциям, в ВСУ могут быть призваны люди с ВИЧ, гепатитом всех групп, туберкулёзом и онкозаболеваниями всех видов и стадий. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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