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Вирусолог Александр Чепурнов высказался о мобилизации в ВСУ пациентов с ВИЧ

Врач Чепурнов: мобилизованным в ВСУ с ВИЧ нужен постоянный приём лекарств

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что пациентам с ВИЧ, которые могут быть признаны годными к военной службе в Вооружённых силах Украины и мобилизованы, необходим постоянный приём лекарств без перебоев, сообщает NewsInfo.Ru.

Врач Чепурнов: мобилизованным в ВСУ с ВИЧ нужен постоянный приём лекарств
Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он объяснил, что постоянный прием медикаментов позволяет поддерживать титр вируса в крови на таком уровне, который не препятствует нормальной жизнедеятельности.

"Поскольку именно количеством вируса на единицу крови, на миллилитр крови и определяется способность удержать ситуацию от перехода в стадию болезни, которая не дает иммунной системе защитить от различных болезней или онкологии", — отметил он.

Чепурнов также выразил опасения относительно того, что поддержание здоровья пациентов с ВИЧ на фронте может оказаться затруднительным. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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