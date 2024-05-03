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Назван идеальный вариант завершения Россией спецоперации на Украине

Политолог Ищенко назвал самый идеальный вариант завершения СВО на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко обсудил с читателями журнала "Военное дело" своё видение идеального завершения спецоперации и грядущую в Швейцарии мирную конференцию по Украине, которая пройдёт без участия России.

Политолог Ищенко назвал самый идеальный вариант завершения СВО на Украине
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

— Ростислав Владимирович, как, по вашему мнению, могло бы закончиться конфликт на Украине в наиболее скором или желательном для вас виде? Каковы могут быть сроки?

— Я считаю, что идеально было бы достижение хотя бы западной границы Винницкой и Житомирской областей. Подчёркиваю, что это минимум, а успешное продвижение дальше будет только на пользу.

Мне кажется, что уже в этом году российские войска могут полностью взять под контроль левобережную Украину, хотя возможен и полный разгром украинских сил к концу года, что приведёт к коллапсу украинской государственности. Идеальным исходом был бы быстрый коллапс Украины, что позволило бы России диктовать условия мира на своих условиях. Перестройка украинского государства считается ненужной, так как интеграция территорий и населения в Россию, несмотря на сложности, предпочтительнее постоянных конфликтов с антироссийскими режимами на Украине.

— В июне в Швейцарии намечена мирная конференция по Украине без участия России. Тем не менее, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что без России договорённости невозможны. Какова цель Запада в организации этой конференции, и как объяснить этот парадокс?

— Запад стремится собрать как можно больше стран, которые официально поддержат мирный план Зеленского, чтобы можно было утверждать, что Россия противостоит всему миру. Это не должно нас волновать. Они не могут заставить Россию действовать по их сценарию, но могут свободно высказываться.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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