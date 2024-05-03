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Пытаются дестабилизировать ситуацию в России, но у них ничего не выходит: разоблачены центры НАТО

Китайский портал разоблачил центры НАТО по соседству с Россией

Силовые структуры » Военные новости

Китайский портал infoBRICS представил анализ деятельности трех важных центров НАТО, которые, по их мнению, нацелены на ослабление России с помощью гибридных методов.

Китайский портал разоблачил центры НАТО по соседству с Россией
Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти центры расположены вблизи российских границ: Центр совместной киберзащиты в Таллине, Центр стратегических коммуникаций в Риге и Центр по отражению гибридных угроз в Хельсинки.

  1. Центр совместной киберзащиты в Таллине создан в 2008 году. Его главная задача — проведение кибератак, направленных против России, что включает в себя как разработку методов защиты от киберугроз, так и активные кибероперации.
  2. Центр стратегических коммуникаций в Риге, основанный в 2014 году, занимается распространением западной пропаганды. Этот центр фокусируется на медиа и психологических операциях, цель которых — влияние на общественное мнение и дестабилизация социального и политического климата в России.
  3. Центр по отражению гибридных угроз в Хельсинки был создан в 2017 году. Он занимается анализом и разработкой стратегий противодействия гибридным угрозам, что включает информационные войны, экономическое давление и политические манипуляции.

infoBRICS подчеркивает, что наличие этих центров свидетельствует о длительной стратегии НАТО по ослаблению России через гибридные войны, включая постоянное давление и провокации, цель которых — подтолкнуть Москву на эмоциональный ответ, сообщает "Царьград". Это, в свою очередь, должно было привести к введению дополнительных санкций против России и дестабилизировать её внутреннюю ситуацию.

Несмотря на эти усилия, по мнению infoBRICS, Запад так и не смог полностью достигнуть своих целей по дестабилизации России.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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