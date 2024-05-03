Пытаются дестабилизировать ситуацию в России, но у них ничего не выходит: разоблачены центры НАТО

Китайский портал разоблачил центры НАТО по соседству с Россией

Китайский портал infoBRICS представил анализ деятельности трех важных центров НАТО, которые, по их мнению, нацелены на ослабление России с помощью гибридных методов.

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Эти центры расположены вблизи российских границ: Центр совместной киберзащиты в Таллине, Центр стратегических коммуникаций в Риге и Центр по отражению гибридных угроз в Хельсинки.

Центр совместной киберзащиты в Таллине создан в 2008 году. Его главная задача — проведение кибератак, направленных против России, что включает в себя как разработку методов защиты от киберугроз, так и активные кибероперации. Центр стратегических коммуникаций в Риге, основанный в 2014 году, занимается распространением западной пропаганды. Этот центр фокусируется на медиа и психологических операциях, цель которых — влияние на общественное мнение и дестабилизация социального и политического климата в России. Центр по отражению гибридных угроз в Хельсинки был создан в 2017 году. Он занимается анализом и разработкой стратегий противодействия гибридным угрозам, что включает информационные войны, экономическое давление и политические манипуляции.

infoBRICS подчеркивает, что наличие этих центров свидетельствует о длительной стратегии НАТО по ослаблению России через гибридные войны, включая постоянное давление и провокации, цель которых — подтолкнуть Москву на эмоциональный ответ, сообщает "Царьград". Это, в свою очередь, должно было привести к введению дополнительных санкций против России и дестабилизировать её внутреннюю ситуацию.

Несмотря на эти усилия, по мнению infoBRICS, Запад так и не смог полностью достигнуть своих целей по дестабилизации России.