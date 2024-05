Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД России

Your browser does not support the audio element.

В базе данных МВД появилась информация о розыске преступника, который считает себя президентом Украины. Это Владимир Зеленский, 1978 года рождения, уроженец Кривого Рога.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication