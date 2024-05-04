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Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД России

Зеленского наконец-то признали преступником

1:03
Силовые структуры » МВД

В базе данных МВД появилась информация о  розыске преступника, который считает себя президентом Украины. Это Владимир Зеленский, 1978 года рождения, уроженец Кривого Рога. 

Зеленского наконец-то признали преступником
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК".

Номер статьи и конкретное обвинение пока не уточняется. Однако очевидно, что ему может инкриминироваться статья, связанная с международным терроризмом, а также он может быть обвинён по статьям, связанным с нарушением международного права, геноцидом и тому подобными преступлениями против человечества.

Ранее МВД уже объявляло в розыск по террористическим статьям ряд политических деятелей Украины. 

Объявление Зеленского в розыск и признание его террористом официально сделает невозможным ведение каких-либо переговоров с ним и его шайкой, ибо с террористами переговоров не ведут. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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