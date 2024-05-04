Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД России

Зеленского наконец-то признали преступником

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В базе данных МВД появилась информация о розыске преступника, который считает себя президентом Украины. Это Владимир Зеленский, 1978 года рождения, уроженец Кривого Рога.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК".

Номер статьи и конкретное обвинение пока не уточняется. Однако очевидно, что ему может инкриминироваться статья, связанная с международным терроризмом, а также он может быть обвинён по статьям, связанным с нарушением международного права, геноцидом и тому подобными преступлениями против человечества.

Ранее МВД уже объявляло в розыск по террористическим статьям ряд политических деятелей Украины.

Объявление Зеленского в розыск и признание его террористом официально сделает невозможным ведение каких-либо переговоров с ним и его шайкой, ибо с террористами переговоров не ведут.