Эксперт назвал сроки освобождения территории ДНР от ВСУ

За последние дни Вооруженные силы России установили контроль над несколькими населенными пунктами в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Если такая динамика сохранится, ДНР может быть полностью освобождена к концу 2024 года. Такой прогноз озвучил военный эксперт Алексей Живов, сообщает NewsInfo.Ru.
Эксперт отметил, что при текущей динамике можно предположить, что к концу 2024 года ВС РФ приступят к штурму последнего укрепрайона — славянско-краматорской агломерации.
"После этого вопрос освобождения ДНР уже, скорее всего, будет закрыт. До конца 2024 года мы должны до этой агломерации дойти с текущей динамикой", — отметил Живов.
Эксперт также отметил, что укрепленная группировка противника, находящаяся в ДНР, является самой мощной на всей линии фронта и составляет половину украинской армии.
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