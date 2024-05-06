Эксперт назвал сроки освобождения территории ДНР от ВСУ

Эксперт: ДНР будет полностью освобождена до конца года

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

За последние дни Вооруженные силы России установили контроль над несколькими населенными пунктами в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Фото: /мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Если такая динамика сохранится, ДНР может быть полностью освобождена к концу 2024 года. Такой прогноз озвучил военный эксперт Алексей Живов, сообщает NewsInfo.Ru.

Эксперт отметил, что при текущей динамике можно предположить, что к концу 2024 года ВС РФ приступят к штурму последнего укрепрайона — славянско-краматорской агломерации.

"После этого вопрос освобождения ДНР уже, скорее всего, будет закрыт. До конца 2024 года мы должны до этой агломерации дойти с текущей динамикой", — отметил Живов.

Эксперт также отметил, что укрепленная группировка противника, находящаяся в ДНР, является самой мощной на всей линии фронта и составляет половину украинской армии.