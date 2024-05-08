"Новая угроза": российские системы РЭБ станут главной целью "умных" бомб

Эксперт Даманцев объяснил, как ВС РФ будут бороться с модернизированными JDAM-ER

В своей аналитической статье для журнала "Военное дело", Евгений Даманцев осветил новую разработку американской оборонной промышленности, представляющую угрозу для России в контексте украинского конфликта. Аналитик подчеркнул, что компания Saras Tecnology заключила контракт с Пентагоном на модификацию бомб JDAM-ER, предназначенных для Украины, добавив им пассивные многодиапазонные радиолокационные головки самонаведения.

По мнению Даманцева, такое новшество может серьезно нарушить работу российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

JDAM-ER будут оборудованы пассивными интерферометрическими датчиками для обнаружения и наведения на источники радиационных сигналов российских РЭБ, что позволит эффективно их подавлять.

Даманцев предполагает, что новая стратегия украинских авиационных экипажей, вооруженных JDAM-ER, будет направлена на подавление российских средств РЭБ, после чего последует прямое использование модифицированных бомб по заданным целям. Аналитик также выражает опасения по поводу потенциального уничтожения российских расчетов и антенных постов РЭБ типа "Житель", "Серп-ВС5" и "Поле-21".

Чтобы противостоять этой угрозе, Даманцев считает важным для России налаживать постоянное патрулирование воздушного пространства и использовать истребители Су-30 СМ2 и Су-35С, вооруженные ракетами Р-37 М и Р-77-1, способные перехватывать украинские самолеты на значительном удалении.

В случае запуска бомб JDAM-ER, их можно перехватить с помощью истребителей Су-35С или зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3" и С-400. Даманцев также рекомендует защищать ближние подступы к российским комплексам РЭБ с помощью ЗРК "Тор-М2" или "Панцирь-С1", что обеспечит защиту от атакующих JDAM-ER.