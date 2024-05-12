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Малыми пехотными группами к большим результатам: армия России применяет новую тактику под Харьковом

Российские силы применили новую тактику в наступлении под Харьковом

Силовые структуры » Военные новости

На Харьковском направлении российские военные применяют новую тактику, которая уже даёт результаты. 

Российские силы применили новую тактику в наступлении под Харьковом
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Из-за плотности оборонительных рубежей ВСУ на Донбассе, где невозможно пройти без серьёзного сопротивления, российской армии приходится буквально разбирать укрепрайоны и отдельные опорные пункты противника с помощью авиации и артиллерии, что замедляет продвижение.

Под Харьковом же, по крайней мере вчера и позавчера, из-за небольшого количества пехоты ВСУ на ЛБС, российские силы старались малыми пехотными группами обойти опорные пункты противника, фактически окружая их и заставляя сдаваться без боя. Это стало одной из причин быстрого наступления и большого числа пленных, которые попали в наши руки.

Противник также отмечает эффективность этой тактики и хорошее взаимодействие частей российской армии на поле боя. Такая слаженность позволяет проводить наступательные операции на значительную глубину без передышек и лишних согласований.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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