Малыми пехотными группами к большим результатам: армия России применяет новую тактику под Харьковом

Российские силы применили новую тактику в наступлении под Харьковом

На Харьковском направлении российские военные применяют новую тактику, которая уже даёт результаты.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Из-за плотности оборонительных рубежей ВСУ на Донбассе, где невозможно пройти без серьёзного сопротивления, российской армии приходится буквально разбирать укрепрайоны и отдельные опорные пункты противника с помощью авиации и артиллерии, что замедляет продвижение.

Под Харьковом же, по крайней мере вчера и позавчера, из-за небольшого количества пехоты ВСУ на ЛБС, российские силы старались малыми пехотными группами обойти опорные пункты противника, фактически окружая их и заставляя сдаваться без боя. Это стало одной из причин быстрого наступления и большого числа пленных, которые попали в наши руки.

Противник также отмечает эффективность этой тактики и хорошее взаимодействие частей российской армии на поле боя. Такая слаженность позволяет проводить наступательные операции на значительную глубину без передышек и лишних согласований.