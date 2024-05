Малыми пехотными группами к большим результатам: армия России применяет новую тактику под Харьковом

На Харьковском направлении российские военные применяют новую тактику, которая уже даёт результаты.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence