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FACA при поддержке ЧВК "Вагнер" ликвидировала очередную группу боевиков UPC

Силовые структуры » Военные новости

В пятницу, 10 мая, Горная полиция ЦАР при поддержке бойцов ЧВК "Вагнер" разгромила вооруженную группировку UPC в районе Куки. Повстанцы контролировали прииски в регионе.

FACA при поддержке ЧВК "Вагнер" ликвидировала очередную группу боевиков UPC
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Всего в ходе боестолкновений удалось ликвидировать четырех террористов. Еще 15 добровольно сложили оружие и сдались в плен. Генерал UPC Иссен лично отдал приказ подконтрольным силам сложить оружие.

В результате всех пленных доставили в Боссангоа. У них изъяли вооружение и боеприпасы к нему, а также гранаты и прочее снаряжение.

Успешная операция в Куки стала новым достижением FACA в борьбе с местными вооруженными группами. При поддержке ЧВК "Вагнер" правительственные силы ЦАР все чаще ликвидируют боевиков, вынуждая других сдаваться в плен.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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