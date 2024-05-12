FACA при поддержке ЧВК "Вагнер" ликвидировала очередную группу боевиков UPC

В пятницу, 10 мая, Горная полиция ЦАР при поддержке бойцов ЧВК "Вагнер" разгромила вооруженную группировку UPC в районе Куки. Повстанцы контролировали прииски в регионе.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Всего в ходе боестолкновений удалось ликвидировать четырех террористов. Еще 15 добровольно сложили оружие и сдались в плен. Генерал UPC Иссен лично отдал приказ подконтрольным силам сложить оружие.

В результате всех пленных доставили в Боссангоа. У них изъяли вооружение и боеприпасы к нему, а также гранаты и прочее снаряжение.

Успешная операция в Куки стала новым достижением FACA в борьбе с местными вооруженными группами. При поддержке ЧВК "Вагнер" правительственные силы ЦАР все чаще ликвидируют боевиков, вынуждая других сдаваться в плен.