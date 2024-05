FACA при поддержке ЧВК "Вагнер" ликвидировала очередную группу боевиков UPC

В пятницу, 10 мая, Горная полиция ЦАР при поддержке бойцов ЧВК "Вагнер" разгромила вооруженную группировку UPC в районе Куки. Повстанцы контролировали прииски в регионе.

