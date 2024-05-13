Российские войска зашли в Волчанск: командование ВСУ не дает добро на эвакуацию из города

Российские войска вошли в город Волчанск и начали штурм позиций ВСУ. Противник отступает на юг и запрашивает эвакуацию, но командование отказывает ему в этом.
"Подразделения ВСУ, отступающие под натиском российских сил запрашивают срочную эвакуацию, но получают отказ", — пишет Телеграм канал Военный обозреватель.
Группировка "Север" освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области и сорвала переброску пехоты противника на оборонительные позиции при активной поддержке боевой авиации работающей ФАБами по позициям противника в Волчанске.
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