Российские войска зашли в Волчанск: командование ВСУ не дает добро на эвакуацию из города

Российские войска зашли в Волчанск и штурмуют позиции противника

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска вошли в город Волчанск и начали штурм позиций ВСУ. Противник отступает на юг и запрашивает эвакуацию, но командование отказывает ему в этом.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Подразделения ВСУ, отступающие под натиском российских сил запрашивают срочную эвакуацию, но получают отказ", — пишет Телеграм канал Военный обозреватель.

Группировка "Север" освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области и сорвала переброску пехоты противника на оборонительные позиции при активной поддержке боевой авиации работающей ФАБами по позициям противника в Волчанске.