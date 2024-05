Российские войска зашли в Волчанск: командование ВСУ не дает добро на эвакуацию из города

Российские войска вошли в город Волчанск и начали штурм позиций ВСУ. Противник отступает на юг и запрашивает эвакуацию, но командование отказывает ему в этом.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic