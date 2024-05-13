Сырский снял с Херсонского и Запорожского направлений шесть батальонов и перебросил их под Харьков

Группировка "Север" освободила ряд населённых пунктов в Харьковской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Группировка «Север» освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Силы группировки "Север" также сорвали переброску пехоты противника на оборонительные позиции при активной поддержке авиации работающей ФАБами по позициям противника в Волчанске.

ВСУ пытались противостоять нашим тактическим батальонам силами подразделений четырёх бригад, двух ТРО (территориальной обороны) и двух нацбатальонов. Всего около четырёх тысяч человек.

Главком ВСУ Александр Сырский снял с Херсонского и Запорожского направлений ещё шесть батальонов и перебросил их под Харьков, пытаясь сдержать российские войска.