Группировка «Север» освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Силы группировки "Север" также сорвали переброску пехоты противника на оборонительные позиции при активной поддержке авиации работающей ФАБами по позициям противника в Волчанске.
ВСУ пытались противостоять нашим тактическим батальонам силами подразделений четырёх бригад, двух ТРО (территориальной обороны) и двух нацбатальонов. Всего около четырёх тысяч человек.
Главком ВСУ Александр Сырский снял с Херсонского и Запорожского направлений ещё шесть батальонов и перебросил их под Харьков, пытаясь сдержать российские войска.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.