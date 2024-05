Сырский снял с Херсонского и Запорожского направлений шесть батальонов и перебросил их под Харьков

Группировка «Север» освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International