ВСУ в количестве четырех тысяч человек из состава четырёх бригад, двух ТРО (территориальной обороны) и двух нацбатальонов пытались противостоять наступательным действиям российских тактических батальонов.
Нацистский спецназ ГУР "Кракен"* и РДК* в попытке контратаковать наши войска со стороны Волчанска и Синельникова в направлении населённых пунктов Гатище и Огурцово потерпели неудачу и оставили на поле боя около 300 убитых и раненых.
В Сети появилось видео бегства нацистов снятое с места боестолкновения с "Кракеном". За кадром звучит призыв к главарю нацбатальона:
"Сниматься надо, Чили", — И спустя пару минут после взрывов: "Снимаемся".
* запрещенная в России террористическая организация
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