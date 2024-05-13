Сниматься надо, Чили: "Кракен"* и РДК* бежали с поля боя, бросив около 300 убитых и раненых

Российские войска сломили сопротивление спецназа ГУР "Кракен"* и РДК*

ВСУ в количестве четырех тысяч человек из состава четырёх бригад, двух ТРО (территориальной обороны) и двух нацбатальонов пытались противостоять наступательным действиям российских тактических батальонов.

Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Нацистский спецназ ГУР "Кракен"* и РДК* в попытке контратаковать наши войска со стороны Волчанска и Синельникова в направлении населённых пунктов Гатище и Огурцово потерпели неудачу и оставили на поле боя около 300 убитых и раненых.

В Сети появилось видео бегства нацистов снятое с места боестолкновения с "Кракеном". За кадром звучит призыв к главарю нацбатальона:

"Сниматься надо, Чили", — И спустя пару минут после взрывов: "Снимаемся".

* запрещенная в России террористическая организация