Россия демонстрирует всё больше и больше украинских военнопленных: Юлиан Репке оспорил заявления киевских властей

Репке уличил во лжи командование ВСУ, говорящее об отражении российских атак

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская пехота оснащена отличными купольными системами РЭБ поэтому дроны ВСУ, на которые Киев сделал ставку, не сильно помогают сдерживать наступление на Харьковском направлении. Успешное продвижение российской армии не осталось незамеченным и за границей.

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"Пока Украина утверждает, что остановила все атаки и не потеряла ни одной позиции, Россия демонстрирует всё больше и больше украинских военнопленных", — написал немецкий военный эксперт Юлиан Репке из газеты Bild.

Известно, что российские подразделения на Харьковском направлении не идут в лобовые атаки, а обходят позиции противника и, взяв их в окружение, принуждают сложить оружие. При этом в плен сдаются и боевики элитных националистических батальонов.