Российская пехота оснащена отличными купольными системами РЭБ поэтому дроны ВСУ, на которые Киев сделал ставку, не сильно помогают сдерживать наступление на Харьковском направлении. Успешное продвижение российской армии не осталось незамеченным и за границей.
"Пока Украина утверждает, что остановила все атаки и не потеряла ни одной позиции, Россия демонстрирует всё больше и больше украинских военнопленных", — написал немецкий военный эксперт Юлиан Репке из газеты Bild.
Известно, что российские подразделения на Харьковском направлении не идут в лобовые атаки, а обходят позиции противника и, взяв их в окружение, принуждают сложить оружие. При этом в плен сдаются и боевики элитных националистических батальонов.
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