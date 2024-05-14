Военный эксперт Колчин рассказал о цели наступления в Харьковской области

Военный эксперт Колчин: штурм Харькова пока маловероятен

Военный эксперт Пётр Колчин в эксклюзивном интервью агентству NewsInfo.ru сообщает, что приоритетной задачей наступления российской армии в Харьковской области является создание буферной зоны и недопущение обстрелов Белгородской области.

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Колчин напоминает, что только после взятия Авдеевки удалось снизить интенсивность обстрелов Донецка, так и теперь безопасность Белгородской области может быть обеспечена только путём освобождения Харьковской области.

"Освобождение приграничных территорий не даст украинской артиллерии наносить удары. И, как мы уже видели, после освобождения Авдеевки интенсивность резко сократилась. И думаю, что в данном контексте произойдет так же: именно создание этого буфера позволит защитить Белгород от вражеских нацистов"

В то же время говорить о полноценном штурме Харькова эксперт считает преждевременным и в ближайшее время подобная задача едва ли будет решена.