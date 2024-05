Военный эксперт Колчин рассказал о цели наступления в Харьковской области

Военный эксперт Пётр Колчин в эксклюзивном интервью агентству NewsInfo.ru сообщает, что приоритетной задачей наступления российской армии в Харьковской области является создание буферной зоны и недопущение обстрелов Белгородской области.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0