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Военный эксперт Колчин: штурм Харькова пока маловероятен

Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт Пётр Колчин в эксклюзивном интервью агентству NewsInfo.ru сообщает, что приоритетной задачей наступления российской армии в Харьковской области является создание буферной зоны и недопущение обстрелов Белгородской области.

Военный эксперт Колчин: штурм Харькова пока маловероятен
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Колчин напоминает, что только после взятия Авдеевки удалось снизить интенсивность обстрелов Донецка, так и теперь безопасность Белгородской области может быть обеспечена только путём освобождения Харьковской области. 

"Освобождение приграничных территорий не даст украинской артиллерии наносить удары. И, как мы уже видели, после освобождения Авдеевки интенсивность резко сократилась. И думаю, что в данном контексте произойдет так же: именно создание этого буфера позволит защитить Белгород от вражеских нацистов"

В то же время говорить о полноценном штурме Харькова эксперт считает преждевременным и в ближайшее время подобная задача едва ли будет решена. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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