Харьков необязательно полностью окружать: названо условие, при котором боевики киевского режима побегут из города

Военкор Ткач назвал условие, при котором ВСУ побегут из Харькова

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный корреспондент Василий Ткач заявил, что для отступления украинских войск из Харькова достаточно взять город в полукольцо со стороны российско-украинской границы.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Главная проблема — подготовленные украинские позиции, которые могут замедлить продвижение российских войск. Однако с новыми корректируемыми боеприпасами и беспилотниками у России есть преимущества, сообщает URA.RU.

Ткач отметил, что украинская сторона демонстрировала готовность к наступлению на Харьков, но теперь сталкивается с внутренними проблемами и обвинениями в некомпетентности. Он предсказал возможные прорывы ВС РФ на фронте, несмотря на украинские обстрелы и оборону.