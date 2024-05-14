Военный корреспондент Василий Ткач заявил, что для отступления украинских войск из Харькова достаточно взять город в полукольцо со стороны российско-украинской границы.
Главная проблема — подготовленные украинские позиции, которые могут замедлить продвижение российских войск. Однако с новыми корректируемыми боеприпасами и беспилотниками у России есть преимущества, сообщает URA.RU.
Ткач отметил, что украинская сторона демонстрировала готовность к наступлению на Харьков, но теперь сталкивается с внутренними проблемами и обвинениями в некомпетентности. Он предсказал возможные прорывы ВС РФ на фронте, несмотря на украинские обстрелы и оборону.
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