Все цели будут поражены: стали известны основные преимущества российских ракет Х-38

Названы преимущества российских ракет Х-38

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Военный аналитик Евгений Даманцев рассказал о высокой эффективности российских авиационных многоцелевых ракет Х-38 в зоне СВО.

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Он отметил, что за последние полторы недели ракеты Х-38 успешно вывели из строя несколько тактически важных мостов ВСУ. Для этой задачи в основном использовались версии Х-38МЛ с полуактивными лазерными головками самонаведения, которые точны, но менее эффективны в сложных погодных условиях или при использовании противником дымовых завес.

Для устранения этих недостатков в линейке Х-38 существуют модификации Х-38МТ, Х-38МА и Х-38МК, оснащенные тепловизионными, активными радиолокационными головками самонаведения и радионавигационным модулем ГЛОНАСС/GPS. Эти модификации обеспечивают автономное наведение и не требуют подсветки целей. Ключевыми особенностями ракет являются их двухрежимные твердотопливные двигатели, позволяющие поддерживать высокие скорости до 1,3 — 1,7 М даже на терминальных участках траектории, и усложнение их обнаружения и перехвата, сообщает "Военное дело".

Даманцев также подчеркнул, что ракеты могут запускаться с разных высот и маневрировать, чтобы снизить вероятность их перехвата, например, выполняя маневр "горка" для сокращения времени реакции зенитных комплексов противника.

В заключение он отметил, что ракеты Х-38 являются высокоэффективным оружием в арсенале ВКС РФ.