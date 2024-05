Российские войска освободили село Бугроватка в Харьковской области

Российские военные из группировки "Север" освободили Бугроватку в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike