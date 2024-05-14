Российские военные из группировки "Север" освободили Бугроватку в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника.
За сутки Украина потеряла до 1360 солдат. Также были уничтожены западная артиллерия и бронетехника. Украинские войска отступают почти на всех направлениях.
Российская авиация и артиллерия нанесли удары по цеху, где производились и хранились ударные беспилотники. Были поражены склады с боеприпасами, горючим и авиатехника на военных аэродромах.
Ситуация, связанная с российским наступлением в Харьковской области, начавшимся 10 мая, всё более беспокоит США, а также руководство стран Евросоюза, которые с одной стороны говорят о недопустимости победы России, но с другой избегают прямой конфронтации.
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