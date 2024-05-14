Российские войска освободили село Бугроватка в Харьковской области

В ходе наступления российские войска заняли село Бугроватка

Российские военные из группировки "Север" освободили Бугроватку в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

За сутки Украина потеряла до 1360 солдат. Также были уничтожены западная артиллерия и бронетехника. Украинские войска отступают почти на всех направлениях.

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по цеху, где производились и хранились ударные беспилотники. Были поражены склады с боеприпасами, горючим и авиатехника на военных аэродромах.

Ситуация, связанная с российским наступлением в Харьковской области, начавшимся 10 мая, всё более беспокоит США, а также руководство стран Евросоюза, которые с одной стороны говорят о недопустимости победы России, но с другой избегают прямой конфронтации.