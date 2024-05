Российский "Терминатор": боевая машина России демонстрирует свою мощь в зоне спецоперации

Впервые боевая машина поддержки танков "Терминатор" была задействована в ходе проведения СВО летом 2022 года.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International