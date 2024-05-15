Российский "Терминатор": боевая машина России демонстрирует свою мощь в зоне спецоперации

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Полковник Литовкин оценил возможности БМПТ "Терминатор" в зоне СВО

Силовые структуры » Военные новости

Впервые боевая машина поддержки танков "Терминатор" была задействована в ходе проведения СВО летом 2022 года.

Полковник Литовкин оценил возможности БМПТ "Терминатор" в зоне СВО
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта машина создана на основе танка Т-72, отличается улучшенным обзором боя, системой наведения и высокоэффективной системой управления огнем, оснащена четырьмя противотанковыми управляемыми снарядами (ПТУР), двумя 30-миллиметровыми пушками и рассчитана на экипаж из пяти человек.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин называет её отличной машиной, указывая на проблему танков в целом, которые несмотря на свои достоинства, обладают ограниченным кругом наблюдения за полем боя, что делает их уязвимыми для таких средств как гранатомет РПГ-7, сообщает NewsInfo.Ru.

Литовкин подчеркивает, что наличие рядом с танками мотострелков, боевых машин пехоты или помощь со стороны вертолетов или беспилотников, которые могут обеспечивать более широкий обзор поля боя, критически важно для эффективности танка.

Он отмечает, что именно боевые машины поддержки танков, за счет своего улучшенного обзора и наличия оптических, в том числе инфракрасных приборов.

"Они могут видеть и днем, и ночью, и в плохую погоду — в туман и так далее. И когда вот эта связка существует между танком и боевой машиной поддержки танка, а еще лучше с беспилотником-разведывателем в воздухе, мотострелковым подразделением, которое рядышком наступает или обороняется, тогда танк становится неуязвимым", — говорит эксперт.

Литовкин также говорит о многочисленных усовершенствованиях "Терминатора", включая пассивную и активную броню, что значительно повышает его эффективность как в наступлении, так и в обороне.

"Модификаций этой машины есть несколько. И два крупнокалиберных пулемета, и две пушки 30-миллиметровые мощные с большим запасом выстрелов. В общем, достаточно мощная машина. И она достаточно легкая, маневренная, скорость большая. База Т-72, а также её можно поставить на базу Т-80 — еще больше будет маневренности, и скорость будет высокая", — заключил он.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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