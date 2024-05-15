ВСУ намерены продолжать попытки удержания Волчанска

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Дмитрий Лазуткин, официальный представитель министерства обороны киевского режима, сообщил, что в район города Волчанска, расположенного на границе с Россией в Харьковской области, были переброшены дополнительные силы Вооружённых сил Украины.

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"(Противник) пытается закрепить в северной части города, небольшими пехотными группами туда заходит, пытается зайти… Подтянуты резервы... вблизи Волчанска, но некоторые (российские) пехотные группы в город зашли", - сказал Лазуткин.

Волчанск является ближайшим к границе России городом Украины, и его занятие является одним из шагов к обеспечению безопасной зоны для Белгородской области, которая подвергается усиленным обстрелам ВСУ в течение нескольких месяцев с конца 2023 года.

ВС РФ перешли в наступление 10 мая, и к настоящему времени часть Волчанска уже под российским контролем, однако о полном занятии города пока не сообщается. Солдаты ВСУ деморализованы, многие предпочитают сдачу в плен неизбежной гибели.