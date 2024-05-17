Судьба давала им второй шанс: двое солдат ВСУ нашли свою смерть после обмена пленными

Двое солдат ВСУ после плена вновь оказались на фронте, где и нашли свою смерть

Украинский солдат Владислав Морозов, попав в плен к российским войскам, критиковал киевский режим за принудительную мобилизацию, утверждая, что его насильно отправили на фронт.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Во время интервью, которое опубликовал военный корреспондент Александр Сладков, Морозов выглядел подавленным и рассказывал о своём нежелании участвовать в боевых действиях. Он утверждал, что при первой возможности сдался и следовал указаниям российских военных, стремясь как можно скорее вернуться домой.

Однако после обмена пленными Морозов был вновь мобилизован и отправлен на фронт, где в конечном итоге погиб. Спустя три месяца после публикации интервью, его документы были найдены у погибшего солдата, что подтвердило факт его гибели после возвращения на родину, сообщает "Царьград".

Подобная судьба постигла и другого бойца, Назария Гринцевича, известного под позывным "Гренка". Он также оказался в плену, критиковал украинский режим и был предупреждён российскими военными о последствиях возвращения на фронт. Тем не менее, после обмена пленными, он вновь был отправлен на передовую, где и умер.

Россия предлагает украинским солдатам возможность сдаться и остаться в живых. Через специального чат-бота Dozorukr солдаты ВСУ могут избежать призыва.