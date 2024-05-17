Его действия можно объяснить только одним желанием: политолог назвал причину безумства Зеленского

Политолог Ищенко назвал причину глупого поведения Владимира Зеленского

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал освобождение от мобилизации сотрудников украинских букмекерских и рекламных компаний, отметив, что в этом нет ничего удивительного.

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Он пояснил, что на Украине подобные освобождения можно получить за взятку, хотя это обычно действует недолго.

Ищенко также сравнил действия президента Украины Владимира Зеленского с его предшественниками, подчеркнув, что ситуация у него сейчас критическая и даже хуже, чем у бывшего президента Петра Порошенко. Ищенко утверждает, что Зеленский фактически привел Украину к катастрофе и не будет особо учитывать мнение народа, сообщает "Военное дело".

Аналитик отмечает, что Зеленский оказался в положении, когда его действия можно объяснить только желанием обогатиться. Он считает, что Зеленский может пытаться откупиться от последствий своей политики, хотя вряд ли эта попытка будет успешной.