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Его действия можно объяснить только одним желанием: политолог назвал причину безумства Зеленского

Политолог Ищенко назвал причину глупого поведения Владимира Зеленского

Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал освобождение от мобилизации сотрудников украинских букмекерских и рекламных компаний, отметив, что в этом нет ничего удивительного.

Политолог Ищенко назвал причину глупого поведения Владимира Зеленского
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он пояснил, что на Украине подобные освобождения можно получить за взятку, хотя это обычно действует недолго.

Ищенко также сравнил действия президента Украины Владимира Зеленского с его предшественниками, подчеркнув, что ситуация у него сейчас критическая и даже хуже, чем у бывшего президента Петра Порошенко. Ищенко утверждает, что Зеленский фактически привел Украину к катастрофе и не будет особо учитывать мнение народа, сообщает "Военное дело".

Аналитик отмечает, что Зеленский оказался в положении, когда его действия можно объяснить только желанием обогатиться. Он считает, что Зеленский может пытаться откупиться от последствий своей политики, хотя вряд ли эта попытка будет успешной.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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