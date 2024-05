Его действия можно объяснить только одним желанием: политолог назвал причину безумства Зеленского

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал освобождение от мобилизации сотрудников украинских букмекерских и рекламных компаний, отметив, что в этом нет ничего удивительного.

