Индия согласна на участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии

Индия согласна участвовать в мирной конференции по Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в интервью агентству PTI, что Индия примет участие в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые способствуют продвижению повестки дня в области глобального мира, безопасности и развития", — отметил Моди

По словам премьера, на этих встречах Индия поддержит голос Глобального Юга, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, а также процветания и мира во всём мире.

"Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и других обязательств", — сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на двух многосторонних встречах.

Индия — единственная из стран БРИКС, которая не отвергла саму возможность участия в мирной конференции по Украине без участия России. Эта страна традиционно придерживается линии на неприсоединение к блокам государств, участвующих в определении основ миропорядка. Кроме того, у Индии достаточно сложные отношения с Китаем, в то время как серьёзные проблемы в отношениях с США отсутствуют.