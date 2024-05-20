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Индия согласна на участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии

Индия согласна участвовать в мирной конференции по Украине

1:13
Силовые структуры

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в интервью агентству PTI, что Индия примет участие в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии.

Индия согласна участвовать в мирной конференции по Украине
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые способствуют продвижению повестки дня в области глобального мира, безопасности и развития", — отметил Моди

По словам премьера, на этих встречах Индия поддержит голос Глобального Юга, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, а также процветания и мира во всём мире.

"Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и других обязательств", — сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на двух многосторонних встречах.

Индия — единственная из стран БРИКС, которая не отвергла саму возможность участия в мирной конференции по Украине без участия России.  Эта страна традиционно придерживается линии на неприсоединение к блокам государств, участвующих в определении основ миропорядка. Кроме того, у Индии достаточно сложные отношения с Китаем, в то время как серьёзные проблемы в отношениях с США отсутствуют. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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