Полковник Сыртланов положительно оценил развитие российского ВПК за 2 года СВО

Полковник Сыртланов: российский ВПК успешно решает задачи, связанные с ходом СВО

1:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Полковник Тимур Сыртланов — член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений, в эксклюзивном интервью изданию Pravda.ru поделился своим мнением относительно влияния СВО на развитие российского ВПК.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Уже более двух лет Вооружённые силы Российской Федерации проводят специальную военную операцию на территории, которая ранее была частью Украины. За это время военно-промышленный комплекс и предприятия, занимающиеся разработкой и производством вооружений, военной техники и обмундирования, добились значительного прогресса. Многие из них делают эти шаги практически ежедневно.

"Это касается в первую очередь разработчиков дронов, антидроновых систем, потому что противник тоже не стоит на месте во главе с коллективным Западом. Поэтому приходится нашим инженерам, специалистам постоянно работать над новыми системами и противовоздушной обороны, чтобы сбивать новые виды ракет, поставляемых Западом режиму неонацистов на Украине".

Кроме того, ведётся работа по улучшению системы продовольственного обеспечения и пайков. Это включает в себя разработку специальных средств для военнослужащих, которые позволяют им защищаться от дронов.

"Также в последнее время появились уже наземные дроны, которые эвакуируют раненых с поля боя, доставляют необходимое на передовую, в том числе боеприпасы. Каждый день появляется что-то новое".

Хорошо, что в России эффективно работает не только фронт, но и тыл. Все вносят свой вклад в общее дело, от Калининграда до Владивостока — всё ради победы.