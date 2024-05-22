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Эксперт Ходаренок заявил, что ВС РФ должны нанести ВСУ чувствительные поражения

1:38
Силовые структуры » Военные новости

Военный обозреватель Михаил Ходаренок сообщил, что российская армия в настоящее время стремится создать на харьковском направлении санитарную зону, чтобы отодвинуть линию фронта подальше от границы РФ. Это предпринимается для предотвращения атак ВСУ на приграничные регионы России, сообщает "Военное дело".

Эксперт Ходаренок заявил, что ВС РФ должны нанести ВСУ чувствительные поражения
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

"Допустим, мы отодвинули фронт на 40-45 км. Наши приграничные регионы больше не находятся в зоне досягаемости ствольной артиллерии. Это хорошо с одной стороны. Но у противника остаются реактивные системы залпового огня с дальностью стрельбы 70-80 км. Значит, нужно отодвигать фронт и на это расстояние", — отметил обозреватель.

По мнению Ходаренка, перемещение линии фронта не является окончательным решением проблемы. Он считает, что необходимо нанести противнику серию значительных поражений, чтобы заставить его отказаться от дальнейших атак.

Тем не менее, этого недостаточно, уверен Ходаренок. Он считает, что российские ВС должны уничтожать средства поддержки, которые предоставляют "наши вероятные партнёры" и помогают противнику в ведении боевых действий. В первую очередь, это беспилотники стран НАТО, которые передают ВСУ разведывательную информацию в реальном времени.

Ходаренок полагает, что без американской помощи украинская армия не смогла бы наносить высокоточные удары по российским объектам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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