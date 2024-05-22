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Эксперт Матвийчук: взятие Клещеевки означает крупный разгром ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Анатолий Матвийчук, военный эксперт, в беседе с NewsInfo.Ru высказал мнение, что взятие Клещеевки Вооружёнными силами России означает завершение разгрома группировки ВСУ на этом направлении.

Эксперт Матвийчук: взятие Клещеевки означает крупный разгром ВСУ
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

"Если вот вернуться к предыдущим боевым действиям, это Артемовск, вернее Бахмут, Клещевка, то это реально нас выводит в направлении Краматорска. И еще одно, Клещеевка позволяет нам полностью выровнять фронт до административных границ Донецкой Народной Республики", — сказал он.

 Бои за Клещеевку продолжались в течение нескольких месяцев и привели к тяжёлым потерям личного состава и военной техники ВСУ. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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