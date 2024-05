Военный эксперт Матвийчук назвал взятие Клещеевки важной победой

Анатолий Матвийчук, военный эксперт, в беседе с NewsInfo.Ru высказал мнение, что взятие Клещеевки Вооружёнными силами России означает завершение разгрома группировки ВСУ на этом направлении.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike