Военный эксперт Матвийчук назвал взятие Клещеевки важной победой

Эксперт Матвийчук: взятие Клещеевки означает крупный разгром ВСУ

Анатолий Матвийчук, военный эксперт, в беседе с NewsInfo.Ru высказал мнение, что взятие Клещеевки Вооружёнными силами России означает завершение разгрома группировки ВСУ на этом направлении.

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"Если вот вернуться к предыдущим боевым действиям, это Артемовск, вернее Бахмут, Клещевка, то это реально нас выводит в направлении Краматорска. И еще одно, Клещеевка позволяет нам полностью выровнять фронт до административных границ Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Бои за Клещеевку продолжались в течение нескольких месяцев и привели к тяжёлым потерям личного состава и военной техники ВСУ.