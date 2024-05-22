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Зеленский намерен посетить празднование 80-летия высадки в Нормандии

1:43
Силовые структуры » Военные новости

По информации издания Politico, Владимир Зеленский собирается посетить Францию, где примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию высадки союзных войск в Нормандии.

Зеленский намерен посетить празднование 80-летия высадки в Нормандии
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Как сообщают источники издания, в ходе визита Зеленский планирует обратиться к НАТО с просьбой сбивать российские ракеты по аналогии с тем, как это сделали США и Великобритания во время атаки Ирана на Израиль. Кроме того, "президент" Украины намерен попросить Запад увеличить военную помощь и рассмотреть вопрос о конфискации российских активов в пользу Киева.

Ранее в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников сообщил, что российская сторона не получала приглашение на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое должно состояться в Париже. По его словам, возможно, организаторы мероприятия изменили своё решение или им "посоветовали" это сделать.

Впрочем о вероятности представления России на высшем уровне на 80-летии высадки в Нормандии никогда речи не шло.

Операция "Оверлорд" являлась крупнейшей десантной операцией во всей мировой истории. Западные историки всерьёз полагают, что именно она положила начало разгрому Германии. Однако они не учитывают того факта, что без тяжелейших для вермахта поражений 1941 — 1944 годов на Восточном фронте никакая десантная операция в Западной Европе бы не состоялась, а если бы и состоялась, то окончилась бы неминуемым разгромом. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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