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Власти Чада и ЦАР открыли общую границу при посредничестве ЧВК "Вагнер"

1:12
Силовые структуры » Военные новости

22 мая при посредничестве ЧВК "Вагнер" прошла историческая встреча между представителями властей Чада и ЦАР.

Власти Чада и ЦАР открыли общую границу при посредничестве ЧВК "Вагнер"
Фото: dvidshub.net by Sgt. Derek Hamilton is licensed under Public domain

Стороны встретились в городе Сидо, расположенном на границе между государствами. Граница была закрыта более 10 лет, однако в результате переговоров ее открыли, что позволит людям и товарам свободно перемещаться в регионе.

"Более 10 лет граница была закрыта, что негативно сказывалось на экономике, а также разделило многие семьи", — пишут местные СМИ.

Во встрече приняли участие сотрудники ЧВК "Вагнер", губернатор земли Мулен Чари и префект Сидо. Стороны договорились сотрудничать в сфере трансграничной безопасности для противодействия бандформированиям во всем регионе. Местные жители встретили результаты переговоров ликованием. На улицы вышли тысячи граждан, выразив благодарность участникам переговоров.

Отметим, что в МИНУСКА пытались помешать проведению обсуждений, называя их "угрозой безопасности". Однако из-за активного противодействия со стороны местного населения им не удалось помешать.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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