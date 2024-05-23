Власти Чада и ЦАР открыли общую границу при посредничестве ЧВК "Вагнер"

22 мая при посредничестве ЧВК "Вагнер" прошла историческая встреча между представителями властей Чада и ЦАР.
Стороны встретились в городе Сидо, расположенном на границе между государствами. Граница была закрыта более 10 лет, однако в результате переговоров ее открыли, что позволит людям и товарам свободно перемещаться в регионе.
"Более 10 лет граница была закрыта, что негативно сказывалось на экономике, а также разделило многие семьи", — пишут местные СМИ.
Во встрече приняли участие сотрудники ЧВК "Вагнер", губернатор земли Мулен Чари и префект Сидо. Стороны договорились сотрудничать в сфере трансграничной безопасности для противодействия бандформированиям во всем регионе. Местные жители встретили результаты переговоров ликованием. На улицы вышли тысячи граждан, выразив благодарность участникам переговоров.
Отметим, что в МИНУСКА пытались помешать проведению обсуждений, называя их "угрозой безопасности". Однако из-за активного противодействия со стороны местного населения им не удалось помешать.
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