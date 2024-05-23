Власти Чада и ЦАР открыли общую границу при посредничестве ЧВК "Вагнер"

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

22 мая при посредничестве ЧВК "Вагнер" прошла историческая встреча между представителями властей Чада и ЦАР.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Derek Hamilton is licensed under Public domain

Стороны встретились в городе Сидо, расположенном на границе между государствами. Граница была закрыта более 10 лет, однако в результате переговоров ее открыли, что позволит людям и товарам свободно перемещаться в регионе.

"Более 10 лет граница была закрыта, что негативно сказывалось на экономике, а также разделило многие семьи", — пишут местные СМИ.

Во встрече приняли участие сотрудники ЧВК "Вагнер", губернатор земли Мулен Чари и префект Сидо. Стороны договорились сотрудничать в сфере трансграничной безопасности для противодействия бандформированиям во всем регионе. Местные жители встретили результаты переговоров ликованием. На улицы вышли тысячи граждан, выразив благодарность участникам переговоров.

Отметим, что в МИНУСКА пытались помешать проведению обсуждений, называя их "угрозой безопасности". Однако из-за активного противодействия со стороны местного населения им не удалось помешать.