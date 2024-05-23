В Татарстане угроза атаки беспилотника

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В небе над Татарстаном заметили беспилотник.

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Сейчас в аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения на полёты. Кроме того, с предприятий в этих городах эвакуируют сотрудников. Очевидцы говорят, что там воет сирена.

Как сообщает телеграмм-канал SHOT, свои рабочие места покидают сотрудники «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехима». Также эвакуированы сотрудники нижнекамской ТЭЦ.

Ранее Татарстан уже подвергался атакам беспилотников. Целями становились НПЗ и объекты топливно-энергетического комплекса.