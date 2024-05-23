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STAR: турки подтвердили, что Киев просил у Запада дать ядерное оружие

STAR: Турция подтвердила просьбу Украины дать ядерное оружие

Силовые структуры

Представитель Турции раскрыл, что Украина требовала ядерное оружие (ЯО) у США, Британии или Франции для размещения на своей территории как часть гарантий безопасности "на различных уровнях".

STAR: Турция подтвердила просьбу Украины дать ядерное оружие
Фото: WikiMedia by Wilson44691 is licensed under By Wilson44691 - Own work, CC0,

Об этом сообщил турецкий высокопоставленный источник из участников обсуждения "зерновой сделки" в трансляции STAR.

Киев просил дать "на хранение" ядерные ракеты или бомбы на разных уровнях, ссылаясь на опыт с турецкой базой Инджирлик, где хранятся ядерные бомбы США.

При этом источник отметил, что США постоянно отвечали на просьбы о складировании ядерного оружия отказом, Британия "позитивно игнорировала" их, а Франция "давала нечёткие сигналы".

Также турецкие журналисты отмечают, что вероятность военного конфликта между Россией и НАТО с применением ядерного оружия "из-за Украины" становится всё более пугающей.

Война может разразиться в результате преднамеренного нападения, или "случайная пуля" приведёт к обмену вначале ударами снарядов, потом авиабоям, потом ударами ракет и дальше — "ядерка", которая может опустошить мир или регион", — пишут эксперты.

 

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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