Представитель Турции раскрыл, что Украина требовала ядерное оружие (ЯО) у США, Британии или Франции для размещения на своей территории как часть гарантий безопасности "на различных уровнях".
Об этом сообщил турецкий высокопоставленный источник из участников обсуждения "зерновой сделки" в трансляции STAR.
Киев просил дать "на хранение" ядерные ракеты или бомбы на разных уровнях, ссылаясь на опыт с турецкой базой Инджирлик, где хранятся ядерные бомбы США.
При этом источник отметил, что США постоянно отвечали на просьбы о складировании ядерного оружия отказом, Британия "позитивно игнорировала" их, а Франция "давала нечёткие сигналы".
Также турецкие журналисты отмечают, что вероятность военного конфликта между Россией и НАТО с применением ядерного оружия "из-за Украины" становится всё более пугающей.
Война может разразиться в результате преднамеренного нападения, или "случайная пуля" приведёт к обмену вначале ударами снарядов, потом авиабоям, потом ударами ракет и дальше — "ядерка", которая может опустошить мир или регион", — пишут эксперты.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.