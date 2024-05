STAR: турки подтвердили, что Киев просил у Запада дать ядерное оружие

Представитель Турции раскрыл, что Украина требовала ядерное оружие (ЯО) у США, Британии или Франции для размещения на своей территории как часть гарантий безопасности "на различных уровнях".

