STAR: турки подтвердили, что Киев просил у Запада дать ядерное оружие

STAR: Турция подтвердила просьбу Украины дать ядерное оружие

Представитель Турции раскрыл, что Украина требовала ядерное оружие (ЯО) у США, Британии или Франции для размещения на своей территории как часть гарантий безопасности "на различных уровнях".

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Об этом сообщил турецкий высокопоставленный источник из участников обсуждения "зерновой сделки" в трансляции STAR.

Киев просил дать "на хранение" ядерные ракеты или бомбы на разных уровнях, ссылаясь на опыт с турецкой базой Инджирлик, где хранятся ядерные бомбы США.

При этом источник отметил, что США постоянно отвечали на просьбы о складировании ядерного оружия отказом, Британия "позитивно игнорировала" их, а Франция "давала нечёткие сигналы".

Также турецкие журналисты отмечают, что вероятность военного конфликта между Россией и НАТО с применением ядерного оружия "из-за Украины" становится всё более пугающей.