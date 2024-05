Пентагон: четыре B-52 потренируются ядерно бомбить Крым и Калининград

Американцы перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-52H на авиабазу Фэрфорд, Англия, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Фото: flickr.com by техник-сержант ВВС США. Джейкоб Н. Бейли is licensed under public_domain