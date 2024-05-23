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Пентагон: четыре B-52 потренируются ядерно бомбить Крым и Калининград

Пентагон анонсировал "рутинную отработку" ядерного удара по России

Силовые структуры

Американцы перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-52H на авиабазу Фэрфорд, Англия, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Пентагон анонсировал "рутинную отработку" ядерного удара по России
Фото: flickr.com by техник-сержант ВВС США. Джейкоб Н. Бейли is licensed under public_domain

По его словам, "четыре B-52 Stratofortress ВВС США приступили к плановому развёртыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США".

Он подчеркнул, что основной задачей стратегических бомбардировщиков будет "отработка совместных действий с союзниками по нанесению ударов на европейском театре военных действий".

Предполагается, что бомбардировщики будут в Европе пару недель, в течении которых экипажи B-52H отработают маневры рядом с российской границей в районе Калининградской области и Крыма.

"Как всё это происходит? Стратеги прилетают, маневрируют у границ (а наши "Сушки" их отгоняют и сопровождают, "перехватывают"). Дальше пилоты B-52 получают кодированный приказ надевать противоядерные шлемы и электронно пуляют по ПВО, штабам и региону в целом", — рассказал Telegram-канал MayDay.

По мнению военспецов, ежегодные учения по отработке сценария начала ядерной войны (как и во времена Советского Союза) уже стали "рутинными".

"Российские же пилоты стратегических ядерных бомбардировщиков завели традицию — каждое 4 июля они прилетают к Калифорнии, передавая по радио "зловещее русское сообщение на английском языке", — напоминают авторы.

По данным World Free Beacon, этим "страшным сообщением" является… фраза "Доброе утро, Америка! Мы здесь, чтобы поздравить вас с вашим Днем независимости 4 июля".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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